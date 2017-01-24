太燒錢？ 美眾院提退出聯合國議案

美國眾院有多位議員提出退出聯合國的議案，就在美國決議削減今年資助的預算案之後，恐造成聯合國恐慌。（達志影像/Shutterstock）

隨著新總統川普（Donald Trump）上台後，「美國優先」的政策走向逐漸明確，如今甚至有美國聯邦眾議院（United States House of Representatives）外交委員會的議員，提出「退出聯合國（United Nations）」的議案，要求聯邦政府不要浪費錢在那個不支持美國利益的國際組織身上。此議案已排入委員會議程，就在眾院砍今年支付聯合國預算的案件之後。

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，新總統川普上任後，不僅正式中止跨太平洋夥伴協議（TPP），如今他的「美國優先」主義也將影響國會成員。來自阿拉巴馬州（Alabama）的眾議員麥克·羅傑斯（Mike Rogers），向外交委員會提交名為「美國主權復興」（American Sovereignty Restoration Act of 2017）的法案，獲得共和黨眾多議員的連署支持。亞利桑那州（Arizona）眾議員安迪·比格斯（Andy Biggs）表示，「我們希望未來聯合國能更重視美國的利益。」這並不是羅傑斯第一次向國會提出此案，早在2015年他就曾提出類似議案，但由於用詞過於強硬而未能通過。

提案退出聯合國的是來自阿拉巴馬州的眾議員羅傑斯。（圖/美國國會官網）

已排入議程的「美國主權復興」法案。（圖/美國國會網站）

身為創始會員國、又身兼安全理事會（United Nations Security Council）常任理事國之一的美國，每年資助聯合國高達80億美元（約2,480億台幣），佔其整體經費的21%，如此高額的費用，讓近年面臨經濟衰退的美國，對於聯合國的不滿日益高昇。如今在保護主義又再次恢復的當下，提出此案眾議員羅傑斯表示，「為什麼我們要每年拿大筆納稅人的錢去資助一個不支持我方利益的國際組織？該是復興美國主權，並脫離聯合國的時刻了！」

新上任的總統川普，今正式簽下中止跨太平洋夥伴協議的法案。（圖/美聯社）

雖然該法案正式通過的困難度極高，即使批准，身為當年聯合國憲章發起人的美國，退出聯合國的程序仍需至少2年的重重程序，就像英國脫離歐盟一樣，相當複雜且麻煩。但無論如何，從此一徵兆可看出，二戰後建立的全球共同防衛機制，恐怕再度陷入歷史循環，再一次被孤立和保護主義取代，「美國優先」是不是第一張推倒的骨牌，將是未來全球重要的議題之一。

(中時電子報)