許金龍遭求刑30年 檢列7大罪狀

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台北地檢署指控前董事長許金龍涉犯七大犯罪事實、十條罪名，分別具體求刑，合併求刑有期徒刑最高刑度30年。

檢方指出，許金龍藉由5次非法私募獲利39億元，涉犯證交法「發行人應申報之財務業務文件不實」罪，各具體求刑5年。

許金龍投資大陸Tiny Piece(TP)公司，卻以私人名義簽下不平等密約，導致樂陞受損，被控以證交法「特別背信」、「非常規交易」罪嫌，遭求刑5年。

百尺竿頭虛偽公開收購樂陞一案，檢察官以證交法「虛偽買賣」（證券詐欺）罪嫌求處許金龍有期徒刑8年，許利用收購題材進行內線交易部分，檢察官求處5年徒刑。

許金龍另涉嫌在發行樂陞四、五、六可轉換公司債時，涉及「虛偽發行」（證券詐欺）罪嫌部分，檢察官求刑7年。

而許金龍在2015年6月1日至2016年8月31日間，委託楊瑞仁以連續相對買進、賣出等操縱股價方式，維持樂陞股票於特定股價，造成交易活絡表象，涉犯「操縱股價罪」及「活絡交易罪」，檢察官求刑5年。

許金龍另涉嫌侵占樂陞公款350萬元，涉犯「業務侵占」罪，檢察官求刑2年，而樂陞2014年12月30日、2015年4月21日出售3款遊戲給許金龍實質掌控的龍門公司，屬關係人交易，卻位於年報揭露，檢察官依「發行人應申報之財務業務文件不實」罪嫌起訴，各求刑5年。

(中時)