清遠雞戰勝北京油雞 陸民最愛買年貨

我要評比

農曆年臨近，中國大陸網商阿里巴巴的淘寶網推出雞年年貨節，結果雞類大受歡迎，雞類生鮮中，以皮薄骨軟而著名的清遠雞戰勝北京油雞、文昌雞，居雞類生鮮之冠。

與雞相關的熟食銷售中，酥脆香嫩的鹽酥雞的銷量遙遙領先，擊敗德州扒雞、白斬雞、辣子雞和叫化雞，登上雞類熟食的冠軍寶座。

南方日報今天報導，今年年貨節，手機淘寶推出了一條類似「清明上河圖」的年貨大街，消費者手指一滑，就能輕鬆逛遍近百家店鋪，像過去逛廟會一樣。

報導表示，這個頗具創意的做法，正是年貨銷售變遷的最佳折射。

阿里巴巴的資料顯示，在雞類生鮮的銷售中，以皮薄骨軟而著名的清遠雞戰勝北京油雞，文昌雞、泰和烏雞、皖南土雞也進入雞類生鮮的大陸全國前5名。

報導說，在各類新潮年貨中，空氣清淨機也走紅。今年年貨節中，阿里各平台的空氣清淨機的銷售量猛增，較去年成長256%，推測與大陸嚴重的霧霾有關。

其中，空氣清淨機北京購買量排名第二。1060124

(中央社)