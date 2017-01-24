川普撤TPP 美媒評中國贏日本挫

我要評比

美總統川普兌現競選承諾，簽署行政命令宣布美退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。美媒評論說，此舉象徵美退出全球貿易領導地位，中國是戰略贏家，對日本首相安倍晉三則是挫敗。

「華爾街日報」在「回顧與展望」（Review and Outlook）專欄評論強調，川普做出美退出12個會員國的TPP決定很容易，但接下來必須面對各方對美經濟承諾的質疑以及中國戰略收穫等餘波盪漾。

評論提及前總統歐巴馬推動TPP抗衡中國軟實力的正確性，但卻無法讓各方瞭解協定帶來的經濟利益，導致成為川普廢除TPP的代罪羔羊。

文章說，川普無心推動多邊協定，然而中國的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）讓亞洲國家爭相搶進，包括馬來西亞、菲律賓及泰國等。

中國國家主席習近平最近在達佛斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）大談自由貿易重要性，但中方卻在國內經常性違反法則，包括對進口設障、補貼生產過剩產品等，運用政治手段阻礙國外競爭。

評論指出，TPP是很好宣揚西方貿易制度模式，川普及策士只強調美中貿易要談判，卻鮮少提及策略細節及終極目標。

分析認為，倘若中國境內抵制貿易開放措施，並導致貿易戰，美仍可依賴TPP國家提供替代元件及消費品。現在廢掉TPP，反倒讓中國做為與美亞太夥伴的槓桿力量。

文章認為，川普特別需要日本的戰略再保證。安倍原本欲藉TPP力克國內政治反對勢力，打破聯合壟斷，刺激經濟成長，現在他需要備案。川普應該夠聰明取TPP骨幹，建構美日雙邊貿易協定，並建議國務卿提勒森（Rex Tillerson）將日本列為首波出訪國家之一。

華爾街日報指出，TPP挫敗具有美退出全球貿易領導地位的象徵意義。這個歷經1980、1990年代經濟強勁增長的全球自由化概念，美雖未全然蒙利，卻在歐巴馬任內土崩瓦解。問題是，若美訴諸自己的商業本位，將以什麼填補貿易真空。

分析最後強調，如果貿易演變為單以順差做為乞討鄰邦、贏得自身利益的遊戲，經濟傷害很快即會浮現。屆時回過頭才會發現TPP消失是悔不當初的關鍵分水嶺。1060124

(中央社)