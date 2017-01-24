柯文哲：捷運聯開宅政策 會重新檢討
台北市長柯文哲今天說，捷運聯開宅「一個月租金要新台幣3萬2000元，乾脆分期繳房貸」，會重新檢討聯開宅政策，「居住正義不只是公宅，還包含租金補貼和住宅出租」。
柯文哲上午出席「Play For All台北市共融式遊戲場發布」記者會，會後接受聯訪，媒體詢問，北市府公宅出租率不高，還有幾百戶仍未出租。
柯文哲說，有一部分是在美河市，因為該地點都是辦公室較多，有些政策要重新檢討，捷運共構應該是商場，而不是住宅，從日本經驗來看，人流代表金流。
柯文哲表示，捷運站共構宅的房租價格較高，要當一般公共住宅，戰略上有點錯誤，不過像是一般公宅，例如興隆公宅，出租率就百分之百，聯開宅的「1個月租金要3萬2000元，乾脆分期付款繳房貸就好，住3萬多元的房子，是要幹什麼」。
柯文哲說，當時提過，若月租金超過2萬元以上，應該要賣，但這是依據過去狀況評估，有時在政策執行會有些微錯誤，已經重新檢討，現在比較清楚。
柯文哲表示，聯開宅的小坪數出租率還不錯，但大坪數則是因租金高，出租率低，整個政策要重新檢討，預定下個議會開議前，會針對台北聯開宅及租金補貼等政策，赴議會和議員溝通並了解意見。
柯文哲說，「居住正義不只是公共住宅，包含租金補貼和住宅出租」等，之後會針對相關政策進行總整理。1060124
(中央社)
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