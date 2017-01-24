陸春運邁高峰 從北京返鄉成本最高
中國大陸春運（春節疏運）今天起進入最高峰。旅遊業者公布的大數據顯示，今年春運期間往返機票價格較去年略為上漲，春節期間從北京返鄉的成本最高。
綜合中新網與新京報報導，中國大陸交通運輸部指出，春運將在24、25日迎接年前客流最高峰，預計單日疏運旅客量將突破8300萬人次。
攜程集團的機票預訂情況則顯示，今年春節返鄉高峰集中在24日至26日，也就是除夕前3天；收假回程高峰則集中在2月2日至4日。
攜程發布的「春運大數據」顯示，在北京、上海和廣州等12個大型城市中，只有深圳和廈門春節期間往返機票價格較2016年下跌，其他城市民眾春節返鄉搭機的成本都略有增加。
相較二線城市，北上廣的機票價格相對平穩，春運往返機票漲幅都在4%以內。
其中，北京漲幅最小，為1.15%，但往返機票均價是12個城市中最貴，達人民幣2836.2元（新台幣約1萬3233元）；上海漲幅最大，達3.85%，但往返機票均價2639.2元在北上廣中最低。
機票價格上漲與購買頭等艙和商務艙的人數大增131%有關。報導指出，這反映出春運機票難搶，也與中國大陸經濟與民眾所得提升，人們對生活品質更加要求相關。1060124
(中央社)
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