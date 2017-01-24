蘭花界林志玲 花朵大又密集、百搭
蘭花界也有林志玲？確實有的！斗六市敏隆蘭園主吳長隆壽斗六公所之邀，在斗六火車站展出他喜愛的品種中有一株叫「林志玲」，現場民調哪株值得「林志玲」花名？每人選的都不同。
林志玲的最大特色是貌美、身材好、腿長、還是智慧？「蘭花界的林志玲」漂亮不在話下，花朵大、密集、適合混搭。
不過吳長隆說，被稱為「林志玲」是因為它編號「040」，業界叫久了變成林志玲，到阿里山上蘭園說「給我林志玲」，大家都知道找「040」，絕不會拿錯。他個人喜歡040的原因是，顏色舒服、百搭。
斗六市長謝淑亞推動「花園城市」願景，讓斗六市民轉角就遇到花草，原本擔任齒模師父的吳長隆，因愛花、買花、種花，轉行栽培蘭花是最佳代言人之一。
吳長隆接獲在斗六火車站布置小型蘭花展任務後，除了即將在三月參加國際蘭花展的秘密武器外，次美的都拿出來擺。
他說，蘭花品種令人眼花撩亂，但婦女和寺廟師父最常買的蝴蝶蘭固定是三種，黃爺（濃黃帶著淡綠）、晶鑽（常見的紫色蝴蝶蘭）、以及沒有特殊品種名的深紫紅色蘭花。
吳長隆說，它們特色都是花期長、花朵多、分支多，適合起居室欣賞或供佛拜拜。
吳長隆這次在斗六火車站展出的蘭花有四大種，嘉得利亞蘭、拖鞋蘭、蝶蘭、雜屬（文心蘭、虎頭蘭、狐狸尾巴），他最得意的是長串的大白花蝴蝶蘭。
較罕見的則有橘色狐狸尾巴、橘色「金滿意」（嘉得利亞蘭一種），吳長隆表示，狐狸尾巴常見紅色、白色、斑點，橘色是三年前的品種。
金黃色的「金滿意」顏色討喜，今年氣候異常之故，秋冬的花梗與春天的花梗並列，前後都開花。
(中時)
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