警撞門攔婦被騙 歹徒罵三字經掛電話

警方猛拍大門，要譚婦不要被騙。（陳鴻偉翻攝）

譚婦了解狀況後，對警方感激不已。（陳鴻偉翻攝）

文山區譚姓婦人日前接獲詐騙電話，信以為真，打算將存有150萬元的存褶、印章，交給「刑警」監管，文山一分局木柵派出所警方獲報後，火速趕到譚家，但譚正在接聽歹徒電話，拒不開門，員警情急下猛撞大門，高喊：「不要被騙！」、「快開門！」最後才及時阻止譚婦，歹徒發現失敗，大罵三字經後掛掉電話。

警方指出，譚婦日前接獲自稱「中華電信」客服來電，指稱她欠繳1萬8000元手機費，疑似涉及詐騙案件，要求她提供自己的帳戶存款，交給警方監管，沒問題後錢再還她。

譚婦信以為真，準備好存褶、印章要等「警察」上門，文山第一分局木柵派出所警員沈紀帆、陳南岳接獲報案後，立刻趕往譚家，不斷按電鈴、敲門，但譚婦都沒回應。

原來譚婦正和歹徒講手機，對方告誡：「這是機密案件，不能跟任何人說！」、「我們會派其他警察來測試妳，不要理他們！」正在遲疑時，員警見狀只好猛撞大門，不斷高呼：「別被騙了！」、「先出來見見我們！」

譚婦最後決定開門，歹徒發現失敗，大罵三字經後掛掉電話，譚婦經警方解釋，確信自己差點被騙，除了慶幸外，也對奮不顧身遏力勸阻的警方感謝不已。

(中時)