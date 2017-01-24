手機遊戲精靈寶可夢GO在南韓正式上線

南韓遊戲業界人士今天透露，由日本任天堂和谷歌Niantic Labs公司聯合開發的擴增實境（AR）手遊「精靈寶可夢GO」今天上午在南韓正式上線。

南韓聯合新聞通訊社報導，這是這款手機遊戲正式發布6個月來首度進軍南韓市場。

報導稱，南韓用戶今天起可在蘋果App Store和Google Play商店下載「精靈寶可夢GO」，曾在美國等其他地區應用市場下載的用戶也可在南韓正常玩遊戲。

Niantic Labs公司今天上午在首爾舉行記者會，正式宣布「精靈寶可夢GO」在南韓上線，並介紹今後業務發展方向。1060124

(中央社)