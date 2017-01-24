樂陞案偵結起訴 偵查大事記

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日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案破局，成為首宗「公開成功收購，卻付不出錢」的案例，金管會因此提告，台北地檢署著手偵辦，今天偵結起訴，以下為偵查大事紀。

--105年9月23日，檢方指揮調查局台北、新北市調處等單位，搜索樂陞董事長許金龍住所、辦公室等處，並約談許金龍、前獨立董事陳文茜，李永萍等50人，漏夜複訊。

--9月24日，檢方諭令陳姓金主新台幣3000萬元交保、日商百尺竿頭前負責人黃文鴻300萬元交保，樂陞彭姓女財務主管100萬元交保，兩名林姓金融界人士，分別以250萬元、200萬元交保；檢方在清晨向台北地方法院聲請羈押樂陞董事長許金龍，但因未完成逮捕程序，撤回聲押。

--9月25日，檢方「2度」聲押樂陞董事長許金龍，但台北地方法院裁定1000萬元交保。檢方不服提抗告，台灣高等法院裁定發回台北地院更裁。

--9月26日，台北地院清晨更裁樂陞董事長許金龍2000萬元交保。檢方不服提抗告，台灣高等法院裁定發回台北地院更裁。

--9月28日，台北地院清晨更裁樂陞董事長許金龍2000萬元交保。檢方不服提抗告，台灣高等法院裁定發回台北地院更裁。

--9月30日，台北地院凌晨裁定樂陞董事長許金龍，羈押禁見。

--10月4日，檢方首次傳喚前樂陞公司獨立董事尹啟銘。

--10月5日，樂陞董事長許金龍不服9月30日遭收押，向台灣高等法院提抗告，高院予以駁回。

--10月18日，檢方發動第二波搜索，約談動游負責人謝啟耀、外號「百億大盜」的楊瑞仁（已改名為楊博智）。

--10月19日，檢方諭令動游負責人謝啟耀150萬元交保，外號「百億大盜」的楊瑞仁300萬元交保。

--10月24日，檢方首次提訊樂陞董事長許金龍。

--11月18日，檢方約談樂陞前代理董座李柏衡，訊後諭令100萬元交保。

－－11月28日，檢方聲請延押樂陞董事長許金龍，台北地院裁定延押2個月。

--12月1日，檢方再度傳喚楊瑞仁。

--12月13日，檢方再度搜索樂陞總公司等處，並約談8名涉案人。

--106年1月5日，檢方再度傳喚前樂陞公司獨立董事陳文茜、李永萍。

--1月6日，檢方再度傳喚前樂陞公司獨立董事尹啟銘。

--1月9日，檢方再度傳喚前樂陞代理董事長李柏衡。

--1月24日，台北地檢署偵結樂陞案，依違反證交法等罪嫌起訴許金龍等10人。1060124

(中央社)