王寶強談離婚 自稱打不死的小強

中國大陸藝人王寶強因太太與經紀人發生婚外情，2016年訴請離婚。他回顧2016年遭遇這個人生打擊時指出，「（熬不過去）很有可能自己就永遠消失了，但我就是『打不死的小強』。」

大陸搜狐娛樂今天報導，王寶強2016年離婚事件讓不少人驚嘆比劇本創作還精彩，他2016年底則在個人微博留下「把所有悲傷留在2016」一句話。

他說，不論是當時還是現在，自己都抱著同一個想法，「有父母有親人，為了親人，必須站起來。」

王寶強回顧2016年時指出，「確實是太豐富的一年，經歷了太多太多的事情，真的像電影一樣，九九八十一難。」

他接著說，「（熬不過去）很有可能自己就永遠消失了，但我就是『打不死的小強』，從精神到肉體，我一直相信自己的力量。」

王寶強說，站在拳擊台的人，打倒別人不算厲害，「厲害的是人家永遠打不倒你，你永遠站著。」

他說，自己有一套精神鼓勵法，「我永遠告訴自己只要你心中種著太陽，每天都是好日子。如果心裡有魔鬼，白的也能變黑。」

王寶強說，2017年要做的就是重新規劃自己，規劃工作與生活，「要為家人站起來」。1060124

(中央社)