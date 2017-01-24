彰化市公所以身作則，推廣寺廟拜拜「以糧代金」

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彰化市長邱建富宣布即日起公所管理寺廟將開辦「以糧代金」。(鐘武達攝)

彰化市公所落實環保以身作則，即日起公所管理的南瑤宮、元清觀、關帝廟等16間寺廟都將開辦「以糧代金」，鼓勵民眾減少焚燒金紙降低空氣汙染，維護居民生活環境品質，讓大家過個環保年。

市長邱建富指出，提倡「以糧代金」，除了減少焚燒金紙降低有毒氣體產生，還有「平安米」可以吃；其次則是促進在地稻米產業，增加農民收益，而且民眾如果捐出「平安米」作為急難救助用途，更是作公益。

他強調，台灣民間信仰為表達對神明的虔敬，傳統都會透過燃香、焚燒金銀紙錢的祭拜儀式，這種儀式帶來的汙染，對地狹人稠且空氣品質原已較差的都會地區環境肯定有衝擊。

彰化市公所管理16間寺廟，近年來積極推動燒金、焚香及鞭炮減量，除了興建環保金爐，也提倡將祭拜必需的金紙化繁為簡，希望民眾改變「燒越多越有誠意」的觀念。

邱建富說，開辦「以糧代金」，相信將是更進一步的落實環保，即日起在南瑤宮、元清觀、關帝廟、聖王廟、慶安宮、懷忠祠、大東門福德祠等寺廟，都準備包裝美觀的「平安米」，1盒100元，歡迎民眾響應並利用。

(中時)