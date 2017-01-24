彰化市公所以身作則 推廣寺廟拜拜「以糧代金」
彰化市公所落實環保以身作則，即日起公所管理的南瑤宮、元清觀、關帝廟等16間寺廟都將開辦「以糧代金」，鼓勵民眾減少焚燒金紙降低空氣汙染，維護居民生活環境品質，讓大家過個環保年。
市長邱建富指出，提倡「以糧代金」，除了減少焚燒金紙降低有毒氣體產生，還有「平安米」可以吃；其次則是促進在地稻米產業，增加農民收益，而且民眾如果捐出「平安米」作為急難救助用途，更是作公益。
他強調，台灣民間信仰為表達對神明的虔敬，傳統都會透過燃香、焚燒金銀紙錢的祭拜儀式，這種儀式帶來的汙染，對地狹人稠且空氣品質原已較差的都會地區環境肯定有衝擊。
彰化市公所管理16間寺廟，近年來積極推動燒金、焚香及鞭炮減量，除了興建環保金爐，也提倡將祭拜必需的金紙化繁為簡，希望民眾改變「燒越多越有誠意」的觀念。
邱建富說，開辦「以糧代金」，相信將是更進一步的落實環保，即日起在南瑤宮、元清觀、關帝廟、聖王廟、慶安宮、懷忠祠、大東門福德祠等寺廟，都準備包裝美觀的「平安米」，1盒100元，歡迎民眾響應並利用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。