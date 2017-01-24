北京2016年消費市場 突破1.1兆人民幣
大陸的消費市場如何驚人？從北京的數字就可以看出端倪。據香港大公網從北京市商委獲悉，北京2016年消費市場繼2015年歷史首次突破1兆元（人民幣，下同）之後，2016年實現1.1兆元再上新台階，連續9年居於全中國最大的城市消費市場地位。
北京已經進入消費驅動型經濟發展階段。據北京市統計局資料顯示，2006年起，北京最終消費率連續10年超過投資率，消費成為拉動北京經濟增長的主要力量，對首都經濟轉型和結構調整發揮了重要帶動作用，在全國率先形成了消費投資協調拉動型經濟格局。
過去一年，北京消費結構轉型升級趨勢愈加明顯。資料顯示，北京服務消費增長10.1%，高於商品消費3.6個百分點，服務消費占全市市場消費總額的比重達到44.8%，對總消費增長的貢獻率達55%。商品消費增速逐漸趨於穩定、服務消費增速逐漸提高、占比逐步上升並佔據主導地位，是消費增長的新趨勢。
(旺報)
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