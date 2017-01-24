不愧種子殺手 范黛薇闖澳網4強

美國女將范黛薇闖進澳網女單4強。（美聯社）

擊倒澳網頭號種子可貝兒的美國女將范黛薇，今年澳網的驚奇之旅仍在延續，她在8強遭遇去年法網冠軍穆古如莎，強勢球風徹底壓制對手，次盤甚至賞了對手一個大鴨蛋，只花了83分鐘，就以6比4、6比0橫掃過關，職業生涯首度闖進滿貫賽4強，準決賽將遭遇同胞老將大威廉絲。

25歲的范黛薇，過去參加滿貫賽的最佳戰績，是2015年溫布頓殺進8強，但她今年在澳網大爆發，首輪先擊敗大會第15種子義大利雯西，16強又輕取當今球后、尋求衛冕的德國可貝兒，8強面對西班牙穆古如莎，再以超強氣勢與旺盛求勝心闖關，成為本屆澳網女單最大黑馬。

美國老將大威廉絲繼2003年後再闖澳網4強。（美聯社）

范黛薇準決賽將遭遇回春的大威廉絲。36歲的大威本屆澳網火力全開，名列大會第13種子的她，今再以6比4、7比6（7比3）擊敗大會第24種子俄羅斯帕維尤欽可娃，繼去年溫布頓後，再闖大滿貫4強，而她上次闖進澳網4強，已是2003年的往事，今年再闖4強，將面對同胞後輩嚴厲挑戰，但她若能奪勝，球迷將有機會在決賽再度看到威廉絲姐妹對決的精彩戲碼。

(中時電子報)