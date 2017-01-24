大騙局！許金龍自導自演併購案坑殺股民
日商百尺竿頭去年5月宣布以每股128元公開收購樂陞3.8萬張股，事後卻惡意破局，坑殺近2萬股民、損害達28億元。台北地檢署查出，併購案由許金龍自導自演，包括百尺竿頭的日籍負責人、資金證明、財務顧問、投資價格全由許金龍安排人馬進行。
據了解，許金龍對檢方全盤指控均避重就輕，否認主導併購案。檢方懷疑，許金龍因操作高度財務槓桿，導致資金需求大增，才自導自演併購案拉抬樂陞股價藉此套利。
起訴指出，許金龍、日本籍KASHINO YOSHAKI、大陸遊戲大亨王佶等人共謀，以「日資為名，陸資為實」的方式，藉由許實質掌控的百尺竿頭宣布收購樂陞股權。
2016年5月15日，許金龍、KASHINO YOSHAKI、王佶、樂陞財務顧問林宗漢、法律顧問潘彥州，齊聚台北君悅飯店開會，協議由KASHINO YOSHAKI擔任百尺竿頭名義負責人並出資2成，王佶出資8成，公開收購樂陞股票3萬8000股。
許金龍先是調度其境外公司資金，以2.3億美元作為百尺竿頭的資金證明，並安排林宗漢擔任投資架構中的有限責任合夥人，由潘彥州協助設計公開收購的交易架構，共同隱匿預定資金來源為大陸等情，實際主導整起併購案。
2016年5月31日，百尺竿頭公開收購訊息並向經濟部投資審議委員會提出申請，翌日樂陞股價即大漲至每股114元，吸引將近2萬應賣人登記。同年8月17日，應賣數量已達門檻，許金龍卻故意違約不支付48億6000萬元股款，還推由KASHINO YOSHAKI公告收購案延期至8月31日，至8月30日公告收購破局。
而許金龍早在去年5月16日至31日間，即與王佶等人謀議虛偽收購案後、消息未公開前，透過楊瑞仁尋找金主與人頭買賣樂陞股票，獲利1518萬元。消息公開後，樂陞股價大漲，許再出售1496張樂陞股票。
(中時)
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