蓬佩奧任中情局長 提勒森任命案獲進展
美國參議院今天朝著填補總統川普的內閣空缺邁出關鍵步伐，不僅表決通過聯邦眾議員蓬佩奧出任中央情報局長，提勒森擔任國務卿的任命案也有所進展。
川普所屬的共和黨敦促國會加速通過任命案，眾議院情報委員會的聯邦眾議員蓬佩奧（Mike Pompeo），是第3名過關的川普內閣成員。
國防部長馬提斯（James Mattis）與國土安全部部長凱利（John Kelly）20日川普就職當天，已經走馬上任。
共和黨主導的參議院是以66對32票通過蓬佩奧任命案，並獲得許多民主黨員支持。
聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）在推特祝賀他的眾院同僚通過任命案，推文說：「他將成為優秀的中情局局長。」
53歲的退役陸軍軍官蓬佩奧，雖然面臨一些民主黨員抵制，民主黨仍有許多人承認蓬佩奧對情報議題有敏銳的見解，尤其是美國面臨的網路威脅。
同時，聯邦參議院外交委員會也順利通過提勒森（Rex Tillerson）的國務卿的任命案，為通過參議院全院表決鋪下了道路。
埃克森美孚公司（Exxon Mobil）前執行長提勒森（Rex Tillerson）的任命案引發爭議，主因是他缺乏參政與外交經歷。（譯者：中央社張曉雯）1060124
(中央社)
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