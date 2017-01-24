唐鳳揹房貸上千萬 強調未擁有比特幣

根據監察院今天出版的最新一期廉政專刊，政務委員唐鳳揹有房貸上千萬，他還特地強調自己未持有比特幣及其他中央銀行認定的高度投機式數位虛擬商品。

監察院今天出版第115期廉政專刊，36歲的唐鳳上任後首次進行財產申報，他名下有位於新北市新店的1筆土地及1筆建物，另有1台Suzuki的汽車，存款新台幣270萬6263元，1筆定期壽險，另有房貸債務1036萬3522元。

唐鳳並在備註欄寫到「本人就職日起至申報日止，均未持有比特幣及其他中央銀行認定之高度投機式數位虛擬商品。」

中央研究院院長廖俊智也是首次申報財產，他和妻子名下共有位於美國洛杉磯的土地和建物各1筆，在台灣擁有16筆土地、2筆建物，三台汽車（Lexus、BMW、TOYOTA），存款1343萬7242元，有價證券129萬9028元，房貸債務1330萬元，以及在洛杉磯的生技公司持有10%。

此外，廖俊智和妻子名下共有多筆美國股票、美國基金換算台幣約為6963萬餘元。

不當黨產委員會主委顧立雄與妻子經濟部次長王美花兩人申報在台北市的土地7筆、建物10筆，存款6526萬9246元，有價證券1351萬6694元，高球證與字畫珠寶總價576萬元，14筆保單，另有債權128萬5000元、債務50萬2824元。1060124

(中央社)