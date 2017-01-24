新竹7項伴手禮商品 取得環保署碳足跡標示

新竹縣環保局針對縣內10大伴手禮廠商，輔導進行產品生命周期碳足跡盤查，有包括客家桔醬、石柿柿餅…等7項產品取得環保署碳足跡標示。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳（左五）與副議長陳見賢（左三）24日頒發碳足跡標籤證書，予取得環保署碳足跡標示的業者。（陳育賢攝）

新竹縣環保局針對縣內10大伴手禮廠商，輔導進行產品生命周期碳足跡盤查，近日包括有客家桔醬、石柿柿餅…等7項產品取得環保署碳足跡標示。縣長邱鏡淳24日在主管會報中，頒發碳足跡標籤證書，以此表揚績優業者，肯定他們對環境保護所做的努力。

邱鏡淳表示，碳足跡的盤查不僅能協助中小企業節能、改善製程及降低生產成本提升競爭力，更希望藉由碳標籤作為溝通的媒介，向大眾宣導說明產品碳標籤的意義及目的，讓消費大眾感受新竹的特色伴手禮也深具環保意識，並且在享受美食的同時，也能為環境盡心力。

此次獲得碳足跡標示的產品包括客家桔醬、石柿柿餅、山藥紅豆薏仁擂茶、元氣紅棗擂茶、養生精力湯、養生綠茶擂茶及養生杏仁擂茶等7項，其中璞鈺生技食品公司就獲得5項。

璞鈺負責人馬玉英表示，去年4月起，評選人員陸續來勘查工廠原物料、製程、銷售、事後廢棄物處理等環節，前後花了約半年時間，符合標準後才獲得認證。1張認證是3年期限，也就是從去年12月9日到2019年12月9日，超過期限後，業者想獲得碳足跡標示認證，就必須重新再申請過。

味衛佳則以柿餅獲得碳足跡標示認證，老闆呂理鑑表示，因為自己種有2公頃石柿，所以在原物料方面可以自己掌控，這項認證對中小企業具有加分效果。

同樣獲得碳足跡標示認證的阿金姐工作坊，因為自家種植酸桔，於是投入做桔醬工作，這樣前前後後也有40多年歷史了，這次可以獲得證認，店家認為是對業者努力的肯定。

環保局黃士漢指出，為對溫室氣體作有效的管理並朝低碳社會邁進，推動產品碳足跡相關政策，已成為國際趨勢，我國更為全球第11個推動產品碳足跡標示制度的國家。

透過產品碳足跡盤查，將可了解產品從原料取得、生產製造、配送銷售、使用及廢棄處理回收各階段過程所產生的溫室氣體排放量，並進而提供業者評估檢討，採行對環境較有益的生產方式，以減少溫室氣體排放量，另方面也喚醒民眾支持綠色消費理念，優先選購具碳標籤產品，並於產品使用及廢棄處理時，共同配合減少碳排放量。

(中時)