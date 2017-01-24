蔡總統：感謝警察讓年改會議順利落幕
總統蔡英文今天上午前往警政署，透過視訊慰勉各警察機關，她致詞時表示，感謝警察讓年金改革國是會議順利落幕，各位的犧牲和付出絕對是有意義的。
蔡總統上午11時30分前往警政署，與近1000名警員視訊連線，在年前慰勉警方辛勞，她致詞時說，過去一年遇到一銀盜領案、台鐵爆炸案，很快就水落石出，警察的形象越來越好，她與有榮焉。
蔡總統指出，現在警察面對陳抗更有耐心、經驗，在民主國家陳抗是民眾表達意見的方式之一，警方要以同理心和平對待抗議民眾，政府會積極推動警力招募、減少繁複行政文書等工作。
她知道很多警察是願意支持年金改革的，推動改革是為了讓不同世代警察，退休基本生活都能受到保障；新的一年她對警方有幾點期許，包括加強取締社區型毒販，尤其是中南部、東部等偏遠地區；和其他國家一起防制犯罪；留意網路犯罪等問題。1060124
(中央社)
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