唐鳳：開放公務體系不能用命令的方式

政務委員唐鳳今天表示，開放公務體系不能用命令的方式，公部門並非不想透明，但有許多重複的工作造成過勞，若數位科技工具能減輕工作，他們自然會願意改變。

唐鳳上午出席天下經濟論壇，與法國前文化部長佩勒林（Fleur Pellerin）對談，探討變動的環境中，數位科技與文化所扮演的角色。

佩勒林表示，數位科技跟網路讓更多人能接觸藝術作品，例如在網路上就可以看到羅浮宮的收藏品，或透過影音網站看到現場演出的轉播，藝術家也可將作品跟更多人分享。

佩勒林提到，收藏在法國美術館裡的許多繪畫或雕塑作品被數位化，非盈利目的可以免費使用，商業用途則另外付費，這是數位化促進文化發展的例子。再如敘利亞有一些遭戰亂破壞的古建築，透過收集照片和專家的考證等，將其打造成3D模型，用虛擬的方式保存文物。

唐鳳則表示，故宮1月起就採用了開放文物圖片的做法，學術或教育用途可以獲得免費授權使用低解析度的圖片，商業用途則要付費。

唐鳳說，雖然他認為故宮文物可以做更多開放，但故宮也有考量開放後對社會的衝擊。開放資料應該是找出覺得自在的做法，並不是強迫每個人都要把東西丟到公共領域。

他表示，過去政府認為自己是主管機關，要管理跟保護資產，現在則應該擔任引導的角色，思考如何去開放使用資產，才能最有社會價值，而不是控制誰可以取用、誰不可以。

唐鳳表示，他認為開放公務體系，不能用命令的方式，應透過更多引導。科技是提供輔助，讓大眾可以更方便的協作，大眾有智慧，若有足夠的頻寬，就可以上傳意見，而非只有下載，這是推動開放政府最重要的一環。1060124

(中央社)