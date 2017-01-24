唐鳳：開放公務體系不能用命令的方式
政務委員唐鳳今天表示，開放公務體系不能用命令的方式，公部門並非不想透明，但有許多重複的工作造成過勞，若數位科技工具能減輕工作，他們自然會願意改變。
唐鳳上午出席天下經濟論壇，與法國前文化部長佩勒林（Fleur Pellerin）對談，探討變動的環境中，數位科技與文化所扮演的角色。
佩勒林表示，數位科技跟網路讓更多人能接觸藝術作品，例如在網路上就可以看到羅浮宮的收藏品，或透過影音網站看到現場演出的轉播，藝術家也可將作品跟更多人分享。
佩勒林提到，收藏在法國美術館裡的許多繪畫或雕塑作品被數位化，非盈利目的可以免費使用，商業用途則另外付費，這是數位化促進文化發展的例子。再如敘利亞有一些遭戰亂破壞的古建築，透過收集照片和專家的考證等，將其打造成3D模型，用虛擬的方式保存文物。
唐鳳則表示，故宮1月起就採用了開放文物圖片的做法，學術或教育用途可以獲得免費授權使用低解析度的圖片，商業用途則要付費。
唐鳳說，雖然他認為故宮文物可以做更多開放，但故宮也有考量開放後對社會的衝擊。開放資料應該是找出覺得自在的做法，並不是強迫每個人都要把東西丟到公共領域。
他表示，過去政府認為自己是主管機關，要管理跟保護資產，現在則應該擔任引導的角色，思考如何去開放使用資產，才能最有社會價值，而不是控制誰可以取用、誰不可以。
唐鳳表示，他認為開放公務體系，不能用命令的方式，應透過更多引導。科技是提供輔助，讓大眾可以更方便的協作，大眾有智慧，若有足夠的頻寬，就可以上傳意見，而非只有下載，這是推動開放政府最重要的一環。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。