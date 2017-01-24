MLB》范圖拉車禍背後 不忍直視的驚人數字
皇家火球男范圖拉(Yordano Ventura)22日車禍喪命，驚動整個棒壇，所有人為這名明日之星的殞落惋惜，卻也讓一個可怕的數字浮上檯面，就是多明尼加高居全世界第一的車禍致死率。
據《雅虎體育》羅斯契爾(Liz Roscher)報導，世界衛生組織(WHO)曾在2013年發表一份全球道路安全報告中，致死率最高的多明尼加，每480人就有1人死於車禍，包括范圖拉、同天逝世的前響尾蛇球員馬泰(Andy Marte)，以及前紅雀外野手塔維拉斯(Oscar Tarveras)，都是因此葬身於祖國。
「我們總不斷提醒選手，」為了保護選手，皇家總管莫爾(Dayton Moore)特別加強宣導，「儘管他們很可能左耳進、右耳出，我們還是持續這麼做。」面對這群多數缺乏教育，靠棒球一夕致富的選手們，國民拉丁美洲球探總監的迪普格利亞(Johnny DiPuglia)認為，球隊不能眼看悲劇發生，必須當起選手的人生導師。
然而，他們的努力最終仍沒讓范圖拉躲過死劫，驚人的是，羅斯契爾指出連同馬泰在內，范圖拉已是去年至今第5位車禍身亡的多明尼加選手，其他還有尚在小聯盟打拚的金鶯拉米瑞茲、洋基阿塞維多(Sandy Acevedo)、太空人羅薩利歐(Jose Rosario)。
(中時電子報)
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