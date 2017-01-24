女子車內保鮮膜封臉輕生 警破窗搶救
新竹縣24歲蔡姓女子在24日凌晨與家人爭吵後憤而駕車離家，家人擔心她有輕生傾向，趕緊向警方報案。縣警竹東分局員警據報後於河濱公園旁尋獲蔡女自小客車，及時將把車門反鎖並以保鮮膜封住自己口鼻的蔡女救出送醫，挽回一條寶貴生命。
警方指出，縣警竹東分局下公館派出所於今天凌晨接獲蔡姓男子報案，指其24歲的女兒跟家人發生爭吵後，駕車外出不知去向，由於她疑似有自殺的傾向，希望警方幫忙。
警方接獲報案後，立刻通報並加強搜尋，順利在竹東榮民醫院旁的河濱公園尋獲該名女子的轎車。但發現蔡女將車門全部反鎖，並用保鮮膜將自己的臉封住，意圖以窒息方式尋短。
警方見情況緊急，只好破壞右後車窗並將門打開，並趕緊將女子臉上覆蓋的保鮮膜撕開，還好女子尚有氣息，便立刻通知家屬，並立即將她送醫救治，挽回了女子的寶貴生命。
(中時)
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