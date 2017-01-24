樂陞案楊瑞仁認罪 繳320萬不法所得

台北地檢署偵辦樂陞案，從股票交易對帳單中發現「安東尼」，循線查出「安東尼」正是昔日「國票大盜」楊瑞仁。檢方指出，楊瑞仁早自2013年起，即代樂陞前董事長許金龍操作股票，但自2015年6月1日至2016年8月31日間，同許金龍、鄭鵬基聯手操縱樂陞股價，此部分涉及犯罪，因此依證交法起訴。楊認罪繳回320萬元犯罪所得，檢察官請求法院量處適當之刑。

楊瑞仁曾因掏空國票102億元，被判刑13年、併科罰金30億元確定，1996年入獄服刑，2012年該名為楊博智，近幾年銷聲匿跡，再次出現媒體鏡頭前，竟是捲入樂陞案。

楊瑞仁供稱，出獄後求職不順，每月薪資僅2萬餘元，由朋友牽線認識許金龍並代為操作股票，定期向許回報操盤成果。但許金龍並未給予酬勞，而是靠仲介金主抽取0.05%佣金，每月近10萬元，許金龍則全盤否認委託楊瑞仁操盤股票。

檢方調查，無事證證明楊瑞仁知悉併購案是一場騙局，因此在整起案件中，僅屬單純的股市炒手，聽命於許金龍買賣股票，僅涉及操縱股價及活絡交易罪。

(中時)