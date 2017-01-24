捷運環狀線弊案 萬業負責人裁定50萬交保

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皇昌營造承包台北市政府捷運工程局東工處「環狀線CF640區段標工程」，將CF642區段十二張站工程的棄土清運轉包萬業公司處理，但萬業涉嫌出售土方級配後改以垃圾及廢棄物違法回填。

新北地檢署23日傳訊萬業負責人林志創等17人到案，複訊後諭令鄭姓清運業者、台榮砂石廠王姓員工10萬元交保；檢方另依偽造文書、違反廢棄物清理法等罪名聲押林志創等4嫌。新北法院近中午裁定林志創50萬元交保，周姓、吳姓清運業者各20萬、10萬元交保，僅萬業江姓員工遭裁准羈押禁見。

(中時)