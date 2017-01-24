辜成允案 北檢調查摔倒原因
台灣水泥公司董事長辜成允21日晚間在北巿晶華酒店摔傷後傷重不治。台北地檢署昨天確認死因將遺體發還後，今天持續調查，還原現場，釐清是否有其他人員涉及過失或刑責。
辜成允在台北巿晶華酒店參加活動時摔傷，送馬偕紀念醫院急救，後轉往振興醫院加護病房救治，23日清晨過世，享壽63歲。
檢警調查，辜成允當時獨自一人，從3樓走樓梯下到2樓，但他走到最後3、4階時摔倒，身體往後仰，後腦直接撞擊到地面。
台北地檢署承辦檢察官吳文琦昨天下午完成相驗，確認死因後，認為本案沒有他殺嫌疑，應為意外，考量家屬對死因無異議，決定不解剖，並將遺體發還家屬。
本案目前還是相字案，檢察官為還原辜成允摔倒原因，並釐清是否有其他人員涉及過失或刑責，今天持續調查。
資深檢察官指出，像這類的意外案件，檢察官在相驗遺體確認死因，決定不解剖後，會針對意外環境進行調查，例如調閱監視器等，找出是否有自身或他人原因致使意外發生，之間困果關係為何，進行釐清，再予以結案。1060124
(中央社)
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