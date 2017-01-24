傳美國安顧問與俄使通話多次 白宮反駁

我要評比

美國媒體報導國家安全顧問佛林通訊狀況正受到美國反情報幹員嚴密檢視後，白宮今天表示，他只和俄羅斯駐美國大使通過2次電話。

路透社本月稍早引述3名息人士報導，佛林（Michael Flynn）去年12月29日與俄國大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）通過5次電話，時間就在總統歐巴馬為報復俄國干預美國大選而祭出制裁的前一天。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，佛林與大使通話過1次，但沒有提供日期，並表示兩人當時討論4個議題。

他說，內容包括1場敘利亞相關會議、1起造成知名俄軍合唱團成員罹難的墜機事件、佳節祝福、以及俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）與美國總統川普（DonaldTrump）就職後的通話計畫。

史派瑟本月13日曾表示，佛林和季瑟雅克12月28日曾聊過，並暗示唯一的話題是，安排川普和蒲亭通電話的相關事宜。當時1名川普幕僚說過，有1通通話實際上是在12月29日。

史派瑟今天表示，3天前有第2通電話，似乎是在川普20日就職前，討論安排川普和蒲亭通話事宜。

兩名消息人士本月稍早告訴路透社，佛林與季瑟雅克12月通話引發外界疑慮，不知佛林是否給過季瑟雅克什麼保證，來平息俄國不滿美國制裁的怒氣。

通話次數眾說紛紜，目前尚無定論。

「華爾街日報」（WSJ）昨天報導，佛林正受到反情報幹員嚴密檢視，他們曾調查佛林與俄國官員的通訊狀況。目前不清楚調查結果，也不知道是否仍在調查中。（譯者：中央社盧映孜）1060124

(中央社)