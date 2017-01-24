林全參訪中區兒童之家 致贈加菜金
農曆春節快到了，行政院長林全今天到台中市參訪中區兒童之家及惠明視障者教養院關心院童，他說，快過年了前來探視社會需要關心的人，如何給予溫暖是政府的責任。
農曆春節將至，林全上午在台中市長林佳龍及台中市社會局長呂建德陪同下，分別前往衛生福利部中區兒童之家、惠明視障者教養院關心院童，致贈年節加菜金及賀歲福袋，也為工作人員加油打氣。
林全到中區兒童之家除了參訪院內設施，還欣賞了小朋友表演的太鼓、相聲、街舞、鋼琴等表演，看到院童如此多才多藝的演出，林全開心的詢問院童的生活情形，還一一致贈小紅包給小朋友。
林佳龍先代表院童感謝林全前來探視，他說，他與呂建德還是部分院童的監護人，過兩天他也會安排與院童提前圍爐，但他也要為18歲以上院童向行政院請命說，依照規定，滿18歲以上的院童就不能再住在院內，但這些院童雖然高中職畢業，有些還要接受實習或大專院校，卻突然沒有家可回，台中市有成立兒童發展基金可以照顧18歲院童，卻苦於沒有法令依據。
林全指出，過年前先來探視院童，這裡很多兒童很小就沒有家庭，如何確保小朋友的生活有好的照顧，每個小朋友的背後都有了不起的故事，如何能讓小朋友得到溫暖，是政府的責任。
林全表示，院童未來成長後也是要關心的問題，政府目前有為18歲以前的院童編列基金，如果民間也有相對的基金進來，院童在18歲以後就有起碼的資金保障，政府會努力做到照顧全方位。1060124
(中央社)
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