蔡總統：5加2產業 台英有很多合作機會

總統蔡英文今天說，，物聯網、生技醫藥、綠能科技、智慧機械、國防產業、新農業及循環經濟等「5+2」產業計畫已陸續啟動，相信台灣和英國在「5+2」產業上有很多合作的機會。

蔡總統今天上午接見英國在台辦事處新任代表唐凱琳（Catherine Nettleton）一行，她致詞時表示，唐凱琳有豐富的外交工作經驗，30年前，唐凱琳也曾來台灣學習中文，對台灣並不陌生，相信一定能勝任愉快，也衷心期待唐凱琳會喜歡在台灣的生活。

蔡總統說，台灣相當重視與英國的關係。過去這段時間，很高興看到雙邊交流持續發展；去年9月，她曾與英國國際貿易部副部長韓斯（Greg Hands）及對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner），深入討論台英經貿關係。

蔡總統說，當時她曾提及，台灣正在整合資源，投入物聯網、生技醫藥、綠能科技、智慧機械、國防產業、新農業及循環經濟等「5+2」重點產業的發展；現在，這些計畫都已陸續啟動，相信台英之間在「5+2」產業上，將有很多可以合作的機會。

蔡總統也藉此機會表達台灣對參與國際社會的決心。她認為，全球各國應該全力合作，共同面對經濟、安全、人道等議題的挑戰。

蔡總統強調，台灣從來沒有忘記對國際社會應盡的義務。也願意分享在民主、科學、人權，以及經濟領域的發展經驗；期待台灣和英國能夠在現有的基礎上，繼續深化合作關係，一起面對挑戰，為全球社會做出更多富有意義的貢獻。

訪賓一行人還包括英國對台辦事處副代表陶戴明（Damion Potter）及政治組組長薛達巍（David Snower），由外交部次長吳志中陪同入府，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。1060124

(中央社)