高鐵雲林站公車通車 前3日免費搭乘

我要評比

雲林縣第4條市區公車路線「高鐵雲林站－北港」，今天在縣長李進勇及台西客運董事長黃冠仁共同揭幕下，正式通車營運，這條路線於通車前3日（24日至26日）免費搭乘。

李進勇表示，雲林縣政府自「101斗六市西環」、「102斗六市北環」、「201高鐵雲林站－斗六火車站－雲林科技大學」等公車路線後，再次推出第4條市區公車路線，「301高鐵雲林站－北港」路線，自高鐵雲林站出發。

雲林縣政府指出，「301高鐵雲林站－北港」行經元長、土庫至北港等鄉鎮，便利高鐵旅客到雲林洽辦商務、公務或觀光旅遊。

雲林縣政府表示，這條路線全長27.8公里，單趟行駛時間約50分鐘，自高鐵雲林站至北港最高收費僅需新台幣60元，由交通部核可的悠遊卡、台灣智慧卡、一卡通等皆可於車上使用，平日16班次、假日24班次，詳細營運路線及班次表可上縣府網站或電洽台西客運公司查詢。1060124

(中央社)