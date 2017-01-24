line群組洩密風暴延燒 綠委羅致政自首退群
台北市議員鍾小平取得民進黨立委黨團群組，並抨擊綠委挺同或反同只是假議題，引發綠營內部高度重視，不少綠委頗為不滿，認為有人洩密。面對質疑聲浪，綠委羅致政上午在黨團群組內致歉，坦承是他將群組對話截圖給教會牧師朋友，對於截圖外流造成黨團困擾，他深感歉意，並且即刻退群。
記者向羅致政求證，詢問是否有截圖與聲明道歉一事，羅表示確實是他本人所做。羅致政說，去年一位牧師朋友質疑民進黨同婚立場，為讓他了解黨團內部確有深刻理性的討論，但又怕轉述論點不夠完整，才將對話內容截圖供他參考，希望能達到溝通歧異、化解衝突的努力。
羅強調，教會朋友是他唯一傳訊對象，至於外流到群組、媒體或國民黨人士，皆不是他所傳。
(中時)
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