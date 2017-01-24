去年327名兒童死傷!原因第一名是它...
靖娟基金會今天公布去年兒童事故傷害分析結果，總計327人死傷，其中有86人死亡，6歲以下幼童占比將近5成；而「交通事故」仍蟬聯死傷原因第1名，更是衛生福利部統計常年榜首，呼籲政府加強宣導安全座椅安裝與使用觀念。
本月15日國道有3歲女童遭拋出車外身亡，令人心痛。靖娟基金會統計，排除兒虐、性侵等類別，去年共發生236件兒童事故，導致86死、241傷；由於去年初發生台南震災，造成28名兒童死亡，天然災害成為去年兒童死因榜首。
不過，綜觀整體死傷原因，仍以交通事故居冠，共造成89人死傷，其次為照顧疏忽73人與建物、設施安全31人。靖娟執行長林月琴強調，交通事故已連續2年蟬聯榜首，當中比例最高為自小客車事故、且多未使用安全座椅。
林月琴指出，國內對於安全座椅雖已有基本認知，但不少家長仍一知半解、甚至心存僥倖，易發生難以挽回的悲劇。美國各州政府編列預算，教育家長安全座椅正確安裝與使用方式，呼籲台灣政府除了消極開罰，更應加強宣導。
林月琴表示，安全座椅依不同年齡層有不同規格，重點在於安全座椅並不是車內設施、須以安全帶固定，並留約1指寬的鬆緊度；她也強調，美國研究指出，兒童身穿羽絨外套將導致安全帶失效，建議家長改披掛兒童身上。
此外，「照顧疏忽」為去年兒童死傷原因第2名，有73人死傷，林月琴認為「同樣不能輕忽」；據統計，去年0至3歲幼童因照顧疏忽造成54人死傷，占比超過5成，且多半為窒息，呼籲家長勿與幼童同被而睡，避免憾事發生。
林月琴也說，交通事故常年為衛生福利部統計兒少死因榜首，且雖然官方統計兒童死亡人數逐年下降，但受傷人數卻持續攀升，10年成長近10倍之多。年關將近，家長帶兒童返鄉、出遊與生活照顧時，務必養成正確安全觀念。
(中時)
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