疑收酒店業者賄賂 台南1警遭收押

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台南地檢署偵辦疑似有警職人員收受酒店業者賄賂案，昨天先後傳訊16人到案說明。檢察官訊問後向法院聲押3人，1名台南市現任員警遭裁定收押。

台南地檢署指出，去年接獲法務部調查局高雄市調查處檢舉提報，指出台南市有警職人員疑似收受酒店業者賄賂。經蒐證後，昨天動員上百名員警，在台南市、高雄市等18處處所執行搜索，並先後傳訊16人到案說明。

南檢指出，檢察官訊問後，認為酒店業者程姓男子等人，為逃避警方臨檢並避免酒店違法經營遭查獲等不法情事，長期以每月新台幣數萬元不等的代價，行賄高姓員警、已退休的黃姓員警等人。

檢察官認為程、高、黃3人均涉嫌違反貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，有串證及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押。另外，吳姓、王姓二名員警涉有刑法洩密罪嫌，諭令分以10萬元、5萬元交保，其餘人請回。

現任台南市勤務指揮中心警務正的高姓員警隨後被法院裁定收押。市警局上午緊急召開人評會，決議將高姓警務正立即停職處分；被諭令交保的二名員警，則立即改調行政警察，並追究相關人員責任。1060124

(中央社)