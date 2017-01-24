三星電子2016年獲利合7877億台幣

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南韓三星電子今天發布業績報告顯示，2016年全年營業利潤比2015增加10.7%，為29.24兆韓元（約合新台幣7877億元），創歷史第2高紀錄。

雖然因朴槿惠總統閨蜜崔順實干政醜聞而公司連遭查封等影響，但三星電子去年第4季營業利潤仍比2015年同期成長3.08%，為9.22兆韓元。

南韓聯合新聞通訊社報導，三星電子計畫今年依舊將重點放在半導體和顯示器等零組件業務上，擴大銷售高附加值記憶體產品的銷售，力推10奈米級DRAM和64層V-NAND快閃記憶體流程轉換。IM業務方面，則將加強產品安全性，重拾消費者信任，擴大尖端產品的銷售。1060124

(中央社)