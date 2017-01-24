核三1號機水泵今晨跳脫 供電又喊警戒

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供電警戒！台電核三廠1號機今日上午6時25分反應爐一台冷卻水泵跳脫，機組立即停機。使今日用電少掉3.5%備轉，供電燈號亮出「警戒」橘燈，又呈現吃緊情況。

反應爐冷卻水泵作用是加壓冷卻水源，以強迫循環方式協助帶走爐心運轉產生的熱量。台電保證，此停機無輻射外洩疑慮，目前正在查明確認冷卻水泵跳脫原因。待完成檢修後，即會報請原能會同意啟動。

今天尖峰用電量估計為2861萬瓩，因少掉一部核三機組，備轉容量率頓時少掉近3.5，剩下4.63%。

(中時)