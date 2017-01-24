北市原民會主委陳秀惠書面請辭 市府證實

原民會主委陳秀惠（見圖）呆坐官員席上聆聽議員的質詢內容。（資料照/陳怡誠攝）

台北市政府人事再異動！北市原民會主委陳秀惠日前多次傳出即將遭到撤換。台北市政府代理發言人劉奕霆今證實消息，表示原民會主委陳秀惠已在23日以書面的方式向台北市長柯文哲請辭，市長也已批准，對於新任原民會主委人選，將於確定後再對外公布。

陳秀惠擔任原民會主委兩年期間爭議不斷，去年五月她議會民政部門質詢時，因不滿議員質詢內容，用族語回嗆議員「借刀殺人」，與原住民籍市議員李芳儒槓上。

之後陳又被議員爆出曾說出「泰雅族婦女有陪睡習慣」，認為她失言應該下台，雖然陳秀惠事後解釋，她說的是日據時代的「同裘制度」，當時的陪睡跟現在的解讀方式不一樣，仍引發不小爭議，事件之後，陳秀惠不時傳出下台傳聞。

台北市政府代理發言人劉奕霆表示，原民會主委陳秀惠已在昨(23)以書面的方式向柯文哲請辭，市長也已批准；新任原民會主委人選確定後將再對外公布。

(中時)