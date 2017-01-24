劉永祥涉掏空和旺 判10年半沒收1億
已下櫃的和旺聯合實業前董事長劉永祥，被控掏空公司資產40多億元，還挪用5億清償澳門賭債。台灣高等法院今天依違反證券交易法等罪判他10年6月，侵占款項1億元諭知沒收。
劉永祥在104年底聲請具保停押，台灣高等法院裁定以2000萬元交保，另2名保證人各1500萬元的書面保證；也對劉男限制出境，要求他定時到轄區派出所報到。
檢方起訴指出，劉男掏空公司資產，將雙連段44筆土地投資案，以不法交易方式將公司資金新台幣4億1300萬元供自己清償個人借款；盜用和旺公司支票達7億6600萬元作為個人債務擔保；另透過股市作手、金主、證券分析師操盤，從民國102年3月到今年4月間，炒作股票，最終結算仍賠錢。
檢方指出，劉男僅收取5億元就將和旺公司價值30億元的土地移轉他人，又私自挪用公司4億1300萬元及現金1億元，用以償還個人債務，還盜開7億6600萬元的公司支票來擔保個人債務，對公司造成重大損害。
台北地方法院依背信3罪、財報不實、侵占及操縱股價等罪，判劉男10年6月，經上訴，台灣高等法院今天宣判。1060124
(中央社)
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