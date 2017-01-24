連俞涵拍戲秒睡 保持體力做公益
(中央社記者鄭景雯台北24日電)演員連俞涵趕拍戲劇「如朕親臨」，被男主角李國毅說是「秒睡王」，不過環保意識濃厚的連俞涵卻說是在保持體力，好在放假時帶著劇中演員一起做公益。
連俞涵因為小學的課堂中，老師講解地球暖化及愛護地球資源的課題，環保意識深植腦海，她從日常生活中的小細節開始做起，從簡單的垃圾分類，到不購買多餘的物品，無形中讓環保概念成為生活中的一部分。
連俞涵正趕拍「如朕親臨」，被李國毅說是「秒睡王」，但她笑稱是在保持體力，好在放假時，有更多的精神為地球多盡一分力量。
連俞涵表示，每到年終歲末時刻，也正是大家大掃除汰舊換新的時候，有許多公益網站上，有著各式各樣的物資需求，她趁著拍戲空檔，蒐集多餘的物品，也會到朋友家，將朋友們不要的多餘物品集中、分類，一起捐贈出去。
連俞涵的環保意識也影響「如朕親臨」劇中其他主要演員，李國毅、藍鈞天、房思瑜、范宸菲也共同響應活動，將家中多餘的物品整理出來，一共捐贈了82公斤的物資給「台北市心理復健家屬聯合協會」，寒冬中增添許多溫暖。1060124
(中央社)
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