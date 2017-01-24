A-Lin親回懷二胎傳聞 吐不沾酒主因

A-Lin直播否認懷孕。（圖／取自A-Lin 920臉書）

A-Lin昨傳出懷二胎。（圖／中時資料照片）

「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）2007年和棒球選手黃甘霖結婚，育有一女，昨(23日)傳出A-Lin將再當媽，知情人指她最近參加尾牙頻擋酒，疑似肚皮又有喜，昨經紀人代為否認後，A-Lin自己也在臉書直播中正式對鏡頭否認，並吐最近不喝酒主因。

昨媒體報導，酒量好、一向有小酌習慣的A-Lin，被爆最近在尾牙上罕見閃酒，最後朋友還跳出透露：「她近來不能喝酒」，卻沒說清楚原因，讓人不禁揣測起是否與懷孕未滿三個的習俗有關。

昨A-Lin在臉書直播放送為公益活動忙替模型上色的畫面，並表示有記者朋友問關於她的「好消息」，她笑說：「謝謝大家對我的關心，新年快樂，我，目前沒有懷孕啦！」工作人員還起鬨叫她槌肚子作證，A-Lin害羞說：「你不要這樣子」，解釋：「我知道大家都很關心，但是其實是因為我最近在養身體，所以才沒有喝酒」，跟懷孕無關。

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(中時電子報)