319槍擊案 詹啟賢：遺憾選舉都會被提

前中國國民黨副主席詹啟賢今天表示，若他介入三一九槍擊案，事隔這麼多年，牽涉這麼多人，不可能到現在沒有牽連到他；很遺憾，事關他參與選舉，都會被拿出來討論。

表態參選國民黨主席的詹啟賢中午接受中廣節目訪問，訪談內容明天上午播出。

三一九槍擊案發生時，詹啟賢時任奇美醫院院長，主持人詢問，槍擊案是否會被認為是幫助前總統陳水扁？詹啟賢說，很遺憾，事關他參與選舉，都會被拿出來。

詹啟賢表示，回到那時候，他在理髮時知道發生槍擊案，趕緊回去處理；從專業來看，陳水扁有傷口，傷口不嚴重，處理完返回台北，但傷口何時形成，怎麼形成，在哪裡形成，不是他專業可以判讀。

詹啟賢指出，若他在這件事有所介入，事隔這麼多年，牽涉這麼多人，不可能到現在沒有牽連到他，後來國民黨執政也調查過，他如果有問題，應該早就被拿出來。

他說，不希望這個議題，在過去這麼多年幫國民黨做事時沒關係，他有意願參與黨主席選舉，就變成議題，他很遺憾。且他擔任副主席好像沒意見，2008年幫馬蕭選舉，也沒意見，現在要選舉，變成有意見，這對黨不好。

談到與國民黨關係，詹啟賢表示，前副總統蕭萬長擔任行政院長時邀他任衛生署長，當時他並非國民黨員；2000年民進黨執政，有人問他是否願意留在民進黨，他婉拒；2001年國民黨跌落谷底，他在國民黨最困難時，選擇加入國民黨；去年國民黨大敗，他在黨主席洪秀柱邀請下到黨幫忙，「我跟國民黨淵源還不深嗎」？

洪秀柱指詹啟賢長久以來都想選黨主席，詹啟賢說，那是主觀的解讀，從各種訊息管道，「可能她有不一樣解讀」。他的參選是為了國民黨、國家社會而選。

談到如何爭取黃復興選票，詹啟賢說，黃復興黨員，忠黨愛國，為國家做很多犧牲，心目中最重要是黨與中華民國，如果能讓他們清楚了解，他是最好的選擇，應該會改變他們的想法。

主持人詢問，是否勸鴻海集團總裁郭台銘代表國民黨參選2020年總統？詹啟賢說，國民黨候選人提名有一定機制與程序，他與郭台銘對此沒有私下深入的討論。

被問到2018年是否參選台北市長？詹啟賢指出，國民黨有一連串問題，這些問題他認為在優先順序中，比台北市長選舉更重要；台北市長選舉有蠻多適當人選，都有機會贏。1060124

(中央社)