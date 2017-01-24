馬英九胡定吾都提告 周玉蔻被控誹謗併審

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前總統馬英九不滿遭影射收頂新不法獻金，自訴控告媒體人周玉蔻加重誹謗。高院今天開庭，審判長諭知周女因指胡定吾安排頂新捐獻金給馬英九涉及誹謗遭起訴，兩案將併案審理。

頂新集團爆發黑心油事件後，周玉蔻在民國103年指馬英九團隊收頂新集團新台幣2億元不法政治獻金，影射胡定吾安排頂新集團捐獻非法政治獻金給馬英九，另撰文指「拿了頂新集團秘密『獻金』的，正是馬英九總統」。

馬英九自訴控告周玉蔻，求償千萬元、要求登報道歉；一審判周女無罪、免賠，案件上訴由台灣高等法院審理。

胡定吾則向台北地檢署提告，北檢偵查後，104年1月間依誹謗罪起訴周女，目前案件在台北地方法院審理中。

高院今天開庭，審判長諭知，由於胡定吾提告周女的案件與馬英九自訴案件屬同一個事實，基於訴訟經濟，決定併案審理。1060124

(中央社)