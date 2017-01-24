奧斯卡將宣布入圍 樂來越愛你被看好

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奧斯卡金像獎主辦單位美國演藝學院，明天將公布第89屆奧斯卡金像獎入圍名單，本屆金球獎大放異彩的音樂喜劇「樂來越愛你」，被看好可望再創新猷。

美國演藝學院（AMPAS）將在美西太平洋時間（PST）明天清晨5時18分，公布本屆入圍名單，根據「洛杉磯時報」（LA Times）預測，「樂來越愛你」（La La Land）仍是被看好可望入圍最多獎項。

洛時報導指出，樂來越愛你可能是入圍名單屢被提及的片名，包括最佳影片、導演、男女演員、原著劇本、原創音樂、原創歌曲、攝影、造型、剪輯、藝術指導、音效剪輯等獎項，都有機會入圍。

至於「月光下的藍色男孩」（Moonlight）、「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）、「走音天后」（Florence Foster Jenkins）、「關鍵少數」（Hidden Figures），以及「漫漫回家路」（Lion），也具備問鼎大獎的氣勢。

上屆奧斯卡的入圍名單因被批評「太白」掀起不小的爭議，不過洛時報導預測，像是「藩籬」（Fences）的男主角丹佐華盛頓（Denzel Washington），「關鍵少數」的奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）。

以及「月光下的藍色男孩」的男星馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）和女星娜歐蜜哈瑞絲（Naomie Harris）等，都是今年被看好有機會入圍演技獎項的少數族裔演員。

至於李安執導的「比利．林恩的中場戰事」（Billy Lynn's Long Halftime Walk），則未獲洛時預測的青睞，而大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）來台取景拍攝的「沉默」（Silence），洛時預測僅入圍導演與攝影兩獎項。

本屆奧斯卡金像獎將在2月26日舉行頒獎典禮。1060124

(中央社)