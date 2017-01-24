看經典賽 胡金龍：大家都太嚴肅了
中華職棒球員工會理事長胡金龍今天與家扶基金會的小朋友共進午餐，談到前一天發表的經典賽28人名單，他說「大家都太serious，輕鬆一點」。
胡金龍擁有美國大聯盟資歷，曾經打過2006年經典賽，最近一次入選中華隊是2010年廣州亞運；這次是以外野手的身分入選經典賽28人名單。
經典賽中華隊2月4日赴澳洲移地訓練，短暫回台之後轉往日本，3月1日到南韓備戰。胡金龍也在澳洲移訓的32人名單中。
中華隊徵召不順、球迷普遍不看好，胡金龍談到這次比賽的心情，要大家輕鬆一點，「不要太嚴肅，簡單看這件事，更重要的是好好的想一下，台灣棒球路要怎麼走」。
胡金龍認為，經典賽是好比賽，他會以學習的心態，去跟各國好手切磋，也是提升台灣棒球競爭力的機會，但是更重要的是，整體環境要一起進步。
胡金龍今天帶領球員工會，與家扶基金會的小朋友共進午餐，提前歡度農曆春節。來自新明國中一年級的張子杰以胡金龍為偶像，「最欣賞他打全壘打之後，後腳跪下去的動作，很帥」。
胡金龍則說，小時候的偶像是統一獅洋將王漢（Jose Nunez），希望藉著今天的機會，做小朋友的榜樣，有能力就來幫助別人。
胡金龍新球季的合約還沒談妥，他說都交給經紀人去談，最理想的是2到3年的複數年合約。1060124
(中央社)
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