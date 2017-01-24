議員母遭公車夾斷手骨 楊典忠：司機應落實SOP
高齡83歲的台中市議員楊典忠母親陳照，昨(23日)搭公車到沙鹿區光田醫院拿藥，於晚間7時許搭乘93號公車返回清水住家，不料下車時，疑動作稍慢，左手遭車門連夾2次，導致左手骨頭斷裂，目前住進光田醫院，需開刀治療。
楊典忠表示，媽媽個性不想麻煩別人，忍痛一個晚上，直到今天早上實在痛得受不了，經服務處人員詢問，才說出被公車夾手的過程。他說，媽媽不想在過年前見血光，目前先行石膏固定，可能要年後擇期開刀。
楊典忠進一步指出，人還沒下車，車門竟然會關起來，而且車門夾到人，司機還不知道。由於台中市公車沒有防夾裝置，司機應該落實上下車的SOP流程，否則乘客乘車安全沒有保障。
(中時)
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