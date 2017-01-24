美退TPP 專家：安撫亞洲可先接觸台日越

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美國總統川普今天正式退出跨太平洋夥伴協定，使得中國大陸影響力日增之際，美國與亞洲盟國關係疏遠。學者建議川普另闢蹊徑安撫亞洲盟邦，優先接觸日本、台灣和越南。

路透社報導，川普在橢圓形辦公室簽署行政命令，讓美國退出12國參與的跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partnership，TPP），履行競選承諾，讓美國不再參與這項2015年協定。

川普的貿易立場反映美國人在觀感上，越來越認定國際貿易協議傷害美國就業市場。共和黨人長期以來一直認為，自由貿易是必要的，但如今情緒轉變。

華盛頓智庫「國家利益中心」（Center for the National Interest）國防研究主任卡扎尼斯（Harry Kazianis）說，川普現在必須另闢蹊徑安撫亞洲盟國。

他說：「這可能包括敲定數項雙邊貿易協議。當局應該優先與日本、台灣與越南接觸，因為總統川普將頒布的所有新亞洲政策，它們都會是關鍵。」（譯者：中央社張曉雯）1060124

(中央社)