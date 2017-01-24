華錫鈞IDF之父 心繫航空工業育才扎根

IDF經國號戰機之父華錫鈞今天凌晨病逝，享壽92歲。年輕時為戰鬥機飛行員，後來投入經國號戰機研發，晚年仍心繫航空工業發展，陸續捐款成功大學成立航空工業發展基金並成立財團法人華錫鈞航空工業發展基金會，為台灣航空工業育才、奠基。

曾經是F-86戰鬥機和黑貓中隊U-2高空偵察機飛行員的空軍二級上將華錫鈞，曾任空軍航空工業發展中心（漢翔航空工業前身）主任，是AT-3教練機與IDF經國號戰機的重要推手。他一輩子沒離開過航空事業，即使已高齡，但仍心繫台灣的航空工業，總希望能為台灣的航空工業做點什麼，華錫鈞說，台灣沒有條件開發並外銷新飛機的情況下，發展航空的衛星工業是正確方向。

華錫鈞在2012年曾捐出新台幣1500萬元給成功大學作為航空工業發展基金，培育人才；他心繫台灣航空工業發展，在2016年又拿出千萬元積蓄成立成立財團法人華錫鈞航空工業發展基金會，網羅國內退休航空專才，輔導基層廠商取得認證，進軍國際航太工業。

雖然當時已高齡91歲，但華錫鈞仍思緒周密，表達條理清晰，他認為台灣的科技人才充沛，航空工業應該是經濟發展的重點。但數十年來只有國防部運用建軍經費支持國內航空工業發展，經濟部並未編列專款。當然國家經濟不振，經濟部也無法提撥像各先進國家那麼多預算支援。華錫鈞當時受訪指出，台灣近年來外匯存底始終保持在4000億美元以上，投資外國公債，但國際利率低迷，時有幣值貶低現象，要保值都很困難，為何不投資國內航空工業？

華錫鈞為此率先拿出自己的千萬元積蓄成立基金會，扮演航太專家智庫與基層廠商之間的重要橋梁。他指出，當年漢翔航空完成IDF經國號戰機計畫後，許多非常有經驗的工程師認為國內航空業沒有舞台而離開，但這些工程師這些年陸續退休，應該把他們網羅回來，給他們一個舞台繼續發揮。

華錫鈞說，基金會做為橋梁的另一頭是幫助有心提升管理、技術、製程水準，準備進軍高門檻航太業的基層廠商，因為這些廠商可能不知如何通過認證，需要具備什麼資格，商機究竟在哪裡，基金會內這些經驗豐富的航太人才就是扮演輔導廠商一步步走上認證之路的名師。

國防部長馮世寬23日向媒體表示，國機國造、國艦國造是總統蔡英文上任後的重要政策，在潛艦國造部分有許多進展，還有一項對國人的承諾，就是要研發新一代戰機，國軍有能力把打造IDF戰機的任務變成國機國造。IDF之父華錫鈞高瞻遠矚，已先在民間為台灣航空工業育才、奠基。1060124

(中央社)