遭羅德減薪27萬 陳冠宇「陳陳大丈夫！」
效力日職羅德的我國好手陳冠宇，結束中華隊集訓後返日準備投入春訓，並獲得球團續約，日媒24日報導，由於他上賽季表現陷低潮，遭減薪100萬日圓(約27萬台幣)，儘管如此，他對能獲得續約仍感到開心，不改樂觀態度喊出招牌口號「陳陳大丈夫！」
2015年獲5勝、表現優異的陳冠宇，上賽季僅於一軍出賽7場，獲得1勝、自責分率4.01，成績不盡理想，《SANSPO.COM》報導，他的年薪從1700萬日圓減至1600萬。對於上賽季的表現，他自己也覺得遺憾，不過能獲得續約仍很開心，如今將邁入旅日第6年，他期望今年能擠進一軍開幕陣容。
而WBC中華隊昨公布28人名單，陳冠宇也在列，他相當興奮表示，那是很棒的舞台，也是會想一直打下去的比賽，「在所有人注視投手丘上，我想展現最棒的投球，」為了備戰大賽，從12月起就展開練習，他認為現在狀況非常好，「會覺得累嗎？陳陳大丈夫！」
(中時電子報)
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