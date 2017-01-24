林志玲秘戀對象帥樣曝光 「他」百分百祝福
「第一名模」林志玲美若天仙，但感情運卻一直沒到位，42歲的她因而被稱為演藝圈「黃金剩女」，沒想到近來頻被傳跟言承旭復合的她，昨竟爆出身旁有一身秘男伴，又高又帥被封為「小費翔」，真實身分也隨時被挖出，身世背景相當閃亮，原來他是大陸工程董事長殷琪的外甥，名為楊仁沛(Chris)，且跟演藝圈頗有淵源，師承知名音樂人王治平。
據《蘋果日報》報導，志玲姊姊面對秘戀情事，昨曖昧回應是「新朋友」，疑似默認戀情，如今Chris模樣曝光，41歲的他有188公分高，身材高挑，主業在紐約經營廣告設計公司，但對歌唱事業也有涉獵，是王治平的學生，與華研唱片有合作，曾為豬哥亮主演的電影《大稻埕》演唱插曲〈Someone To Watch Over Me〉。
王治平也對Chris稱讚有加，「高富帥不在話下，華人的Michael Buble，能寫能唱，對音樂有熱忱、有想法，待人親切彬彬有禮，幽默風趣」，對於徒弟跟林志玲傳出秘戀緋聞，他表示若此事為真，覺得雙方相當登對，「當然100%祝福」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。