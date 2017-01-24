林志玲秘戀對象帥樣曝光 「他」百分百祝福

林志玲傳秘戀對象楊仁沛，不僅人帥且家世背景亮眼，甚至有歌唱才華，曾幫電影《大稻埕》唱插曲。(取材自推特、中時資料照片)

「第一名模」林志玲美若天仙，但感情運卻一直沒到位，42歲的她因而被稱為演藝圈「黃金剩女」，沒想到近來頻被傳跟言承旭復合的她，昨竟爆出身旁有一身秘男伴，又高又帥被封為「小費翔」，真實身分也隨時被挖出，身世背景相當閃亮，原來他是大陸工程董事長殷琪的外甥，名為楊仁沛(Chris)，且跟演藝圈頗有淵源，師承知名音樂人王治平。

據《蘋果日報》報導，志玲姊姊面對秘戀情事，昨曖昧回應是「新朋友」，疑似默認戀情，如今Chris模樣曝光，41歲的他有188公分高，身材高挑，主業在紐約經營廣告設計公司，但對歌唱事業也有涉獵，是王治平的學生，與華研唱片有合作，曾為豬哥亮主演的電影《大稻埕》演唱插曲〈Someone To Watch Over Me〉。

王治平也對Chris稱讚有加，「高富帥不在話下，華人的Michael Buble，能寫能唱，對音樂有熱忱、有想法，待人親切彬彬有禮，幽默風趣」，對於徒弟跟林志玲傳出秘戀緋聞，他表示若此事為真，覺得雙方相當登對，「當然100%祝福」。

(中時電子報)