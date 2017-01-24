經典賽日本隊27人名單公佈 日職球員為主
日本國家隊今天（24日）再公佈新入選的8名經典賽國手，目前已確定27人名單，其中只有青木宣親1名大聯盟球員，其他都是日職球員，剩下最後1個名額將在近期揭曉。
去年底日本隊已先公佈經典賽首波名單，包括大谷翔平、筒香嘉智、中田翔等18人，今天再公佈了8個新名單，藤浪晉太郎、松井裕樹都沒有意外的入列，監督小久保裕紀透露，剩下1個名額預計會留給內野手。
日本隊確定參賽27人名單（標示*為新加入名單）：
投手（13名）
大谷翔平（火腿）、菅野智之（巨人）、*石川步（羅德）、*藤浪晉太郎（阪神）
則本昂大（樂天）、增井浩俊（火腿）、*千賀滉大 （軟銀）、秋吉亮（養樂多）
宮西尚生（火腿）、牧田和久（西武）、*岡田俊哉（中日）、*松井裕樹（樂天）
*平野佳壽（歐力士）
捕手（3名）
嶋基宏（樂天）、大野獎太（火腿）、*小林誠司（巨人）
內野手（5位）
中田翔（火腿）、菊池涼介（廣島）、坂本勇人（巨人）
松田宣浩（軟銀）、山田哲人（養樂多）
外野手（6名）
內川聖一（軟銀）、筒香嘉智（DeNA）、秋山翔吾（西武）
青木宣親（太空人）、鈴木誠也（廣島）、*平田良介（中日）
(中時電子報)
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