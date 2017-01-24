假新聞滿天飛 劍橋專家要研發「疫苗」
網路新聞五花八門，令人目不暇給，但真真假假，總令人難以判斷。科學家靈機一動，打算開發「疫苗」，讓大家免再受假新聞困擾。
據英國廣播公司（BBC）23日報導，劍橋大學（University of Cambridge）針對事實扭曲，研究設計了心理工具。
研究人員指出，讓讀者預先接觸少量假訊息，讓他們產生判斷力，將有助於消除假新聞。
有關美國總統大選和敘利亞的假新聞引人關注，劍橋大學研究的主筆人林登（Sander van der Linden）博士指出，假訊息就像病毒般，難以根除，並會迅速蔓延與複製。
他說，假新聞疫苗的概念在於，提供假新聞讓人先產生免疫力，下次他們看到假新聞時，就不會那麼容易上當了。
這項研究結果刊登在《全球挑戰》（Global Challenges）期刊上，有超過2,000位美國民眾看了兩條有關全球暖化的新聞。
研究人員說，當假新聞和有憑有據的新聞一起出現時，好新聞的影響力會被抵消。但若是以警告的方式來呈現假新聞，它的影響力就降低了。
在美國大選期間，有人捏造新聞，說教宗支持共和黨候選人川普，以及民主黨候選人希拉蕊軍售伊斯蘭國（IS），結果數百萬臉書（Facebook）用戶分享了這訊息。後來臉書宣布增加新功能，以協助用戶過濾假新聞，而谷歌（Google）與推特（Twitter）也都受到處理相關問題的壓力。
另一方面，據稱德國官員甚至提議，為了迎接今年的大選，要特別增設部門，來打擊假新聞。
(中時電子報)
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