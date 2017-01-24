億元男顧立雄10建物貸款50萬 唐鳳揹千萬房貸

不當黨產處理委員會主委顧立雄身家上億，房貸僅50多萬。(資料照/楊彩成攝)

追討國民黨黨產不遺餘力的黨產會主委顧立雄，新封號為「億元男」、「內閣新地王」！根據監察院今天出版的最新一期廉政專刊，顧立雄夫婦擁建物10筆，存款6526萬9246元等，房貸僅50多萬。而政務委員唐鳳則揹房貸上千萬，並強調自己未持有比特幣及其他中央銀行認定的高度投機式數位虛擬商品。

監察院今發布最新一期廉政專刊，公布不當黨產委員會主委顧立雄與妻子經濟部次長王美花兩人財產申報資料。資料顯示，顧申報台北市土地7筆、建物10筆，存款6526萬9246元，有價證券1351萬6694元，另有債權128萬5000元、債務50萬2824元。若比較顧在立委時期申報資料顯示，存款跟有價證券合計為7663餘萬元，轉職任主委後，約小幅增加200多萬元。

此外，顧立雄在過去就有申報珠寶、古董、字畫等財產，總價為576萬元，與立委時期一樣。其中包含沈東榮、鄭自財、楊興生的畫作，每幅約30萬元；另有兩隻手錶分別價值110萬元及38萬元；高爾夫球證則價值67萬元。

而36歲的政務委員唐鳳上任後首次進行財產申報，他名下有位於新北市新店的1筆土地及1筆建物，另有1台Suzuki的汽車，存款新台幣270萬6263元，1筆定期壽險，另有房貸債務1036萬3522元。唐鳳並在備註欄表示「本人就職日起至申報日止，均未持有比特幣及其他中央銀行認定之高度投機式數位虛擬商品。」

(中時電子報)